Es brennt! Was tun?

Buchholz. Der Senioren- und Behindertenbeirat der Samtgemeinde Schwarmstedt in Zusammenarbeit mit der Initiative Unser Dorf hat Zukunft Buchholz lädt ein zu einer Informations- und Präventionsveranstaltung am Montag, 18. Februar, um 16 Uhr in die Mensa des Dorfgemeinschaftshauses in Buchholz. Wilfried von Bostel informiert über das richtige Verhalten bei Feuer und über die entsprechende Prävention zur Verhinderung von Bränden.

Eine praktische Brandschutzübung folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Der Eintritt ist frei.