Es geht um Bauplätze

Auswahlrichtlinien stehen auf der Tagesordnung



Schwarmstedt. In einer gemeinsamen öffentlichen Sitzung der Räte Schwarmstedt, Buchholz, Essel, Gilten und Lindwedel wird der Entwurf von Auswahlrichtlinien von Kaufinteressenten für Wohnbauplätzen im Eigentum der Gemeinde beraten. Die Sitzung findet am Dienstag, 22. Februar um 20 Uhr in der Mensa der KGS Schwarmstedt statt. Alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen.