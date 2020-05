Es gibt jetzt die Kindernotrufkarte

Feuerwehr Walsrode gibt die Idee gerne weiter

Heidekreis. Bei der Feuerwehr Walsrode gibt es jetzt für alle Feuerwehren im Heidekreis die Kindernotrufkarte zur Prävention und Hilfestellung mit dem Ziel, dass Kinder die Notrufnummer 112 richtig üben und wissen, wie sie im Ernstfall Hilfe holen können.Die Idee stammt von Sarah Rattmann. Als Mutter und Feuerwehrfrau, möchte sie den europäischen Tag des Notrufs 112 zum Anlass nehmen, um auf den Notruf aufmerksam zu machen. Ganz nach dem Motto „Tue Gutes und rede darüber“.Gerade bei Kindern ein wichtiges Thema, welches man nicht oft genug wiederholen und üben kann. Das zeigte auch die Erfahrung in der Kinder- und Jugendfeuerwehr. Die Frage „Wie können wir unsere Kinder auf Notfälle vorbereiten …“ kennen alle Betreuer. In Rattmanns nunmehr 20 Dienstjahren in der Freiwillige Feuerwehr, war sie unter anderem auch als Betreuerin und Jugendwartin von Kinder- und Jugendfeuerwehren tätig und hat immer wieder mit den Kindern über den Notruf und die 5W´s* gesprochen. Denn ein Notfall kann überall und jederzeit passieren. Und genau dann, sollten alle Kinder wissen wie sie helfen können. Wenn es auch „nur“ das absetzen des Notrufs ist – schon das alleine kann Leben retten.Daher hat sie die Kindernotrufkarte entworfen, die sie gerne an Interessierte weitergibt.Weitere Infos unter https://www.sarah-rattmann.de/kinder-112-notrufkar...