Fahrraddiebe festgenommen

Schwarmstedt. In der Nacht zu Mittwoch, 4. Mai, gegen 00.34 Uhr wurde am

Bahnhof in Schwarmstedt ein grünes Trekkingrad der Marke Green's, Typ Chelsea

entwendet. Der Geschädigte soll noch hinter den drei Tätern hergelaufen sein und

„Mein Fahrrad!" gerufen haben. Die Beschuldigten stiegen mit dem Fahrrad in den

Zug und konnten - dank des Hinweises des Lokführers - am Bahnhof in Bad

Fallingbostel von der Polizei festgenommen werden. Bisher konnte das Fahrrad

keiner Person zugeordnet werden. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei

Schwarmstedt unter (0 50 71) 80 03 50 entgegen.