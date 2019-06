Fahrradfahrer übersehen

Schwarmstedt. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr an der Weghauskreuzung in Schwarmstedt einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer übersehen. Der 55-jährige Helmstedter konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Pkw.

Bei dem Unfall verletzte er sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.