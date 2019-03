Fahrradfahrerin übersehen

Schwarmstedt. Einer 24-jährigen Fahrradfahrerin wurde am Dienstabend, gegen 18.35 Uhr, auf der Kreuzung Esseler Straße in Schwarmstedt von einem Auto die Vorfahrt genommen. Der 25-jährige Pkw-Fahrer hatte die junge Frau offensichtlich übersehen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Esselerin schwer und kam in ein Krankenhaus.