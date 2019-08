Fahrradtour

Nienhagen. Die alljährliche Fahrradtour der Dorfgemeinschaft findet am Sonntag, 1. September, statt. Um 10 Uhr treffen sich die Teilnehmer am Dorfgemeinschaftshaus. Ausrichter ist in diesem Jahr der Schützenverein Nienhagen. Unterwegs werden kleinere Pausen eingelegt. Das Verpflegungsteam Andrea und Hartmut sorgt dafür, dass kein Teilnehmer Durst leiden muss. Ansonsten ist jeder Teilnehmer „Selbstversorger“. Wer die Fahrradtour nicht mitmachen kann, ist zum Abschlussgrillen herzlich eingeladen. Der Tag soll mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen.