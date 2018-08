Fahrräder von Träger gestohlen

Buchholz. Unbekannte Täter entfernten nach Mitternacht in der Nacht zu Mittwoch gewaltsam die Sicherungsvorrichtungen an einem Fahrradträger, der an einem Wohnwagen angebracht war. Die auf dem Autohof An der Autobahn in Buchholz im Wohnwagen schlafenden

Geschädigten bemerkten erst am Morgen den Verlust ihrer drei Fahrräder. Es entstand ein Schaden von 2.500 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90.