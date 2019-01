Interessierte können sich jetzt anmelden

Schwarmstedt. Der Landfrauenverein Schwarmstedt plant vom 5. bis zum 10. Mai eine Fahrt in den Böhmerwald. Uralte Backtraditionen sind in Tschechien stark verbreitet. Vom Mittelalter bis in die heutige Zeit hat sich in Böhmen und Mähren ein selbstständiger kulinarischer Zweig entwickelt, dem sie bei ihrer Reise auf die Spur gehen werden. Die Teilnehmer probieren Kuchen, Kolatschen und Buchteln aller Art und bekommen Rezepte zum Nachbacken mit nach Hause. Mit dem Busbetrieb Bernholz reisen die Landfrauen (Gäste sind zumMitfahren herzlich willkommen) zunächst in das Wellnesshotel Central in Klatovy. In diesemHotel werden die Reisenden täglich mit einem Frühstücksbüfett und einem 3-Gang-Menü bewirtet. Die täglichen Ausflugziele werden mit Besichtigungen, Unterhaltungen und Zeit zum Bummeln sein in Klatovy, Kasperske Hory, Pilsen (natürlichmit Brauereibesichtigung), Marienbad und Karlsbad. Überall werden die Reisenden von der Geschichte der jeweiligen Kultur hören und sehen.Anmeldungen für diese historische Fahrt und nähere Auskünfte sind bei den bekannten Ortsvertrauensfrauen und der Reiseleiterin Ellen Zöge unter Telefon (0 50 71) 8 00 43 00 zu bekommen.