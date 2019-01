Falsche Polizeibeamte an der Haustür

Lindwedel. Am Montagabend, 21. Januar, gegen 19.30 Uhr versuchten zwei unbekannte Betrüger an der Haustür in Lindwedel ihr Glück. Sie klingelten an einer Wohnungstür an der Hauptstraße und stellten sich als Polizeibeamte vor. Um ihrem Auftreten Nachdruck zu verleihen, zeigten sie einen angeblichen Dienstausweis in Scheckkartenformat vor und forderten Einlass, um mögliche Wertgegenstände zu prüfen. Mindestens einer der Männer trug ein dunkelblaues Shirt mit der Aufschrift „Polizei“ – beide hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild. Der 25-jährigen Bewohnerin kam die ganze Sache komisch vor, sodass sie

den Zutritt verwehrte. Die Täter verabschiedeten sich daraufhin und gingen. Durch einen Anruf bei der „richtigen“ Polizei stellte sich heraus, dass an der Hauptstraße keine Beamten eingesetzt waren. Zeugen, bei denen die Personen ebenfalls vorstellig geworden sind

oder die Beobachtungen gemacht haben – unter anderem, wie die beiden unterwegs waren – werden gebeten, sich mit der Polizei Schwarmstedt unter (0 50 71) 51 14 90 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass jeder Polizeibeamte seinen Dienstausweis bei sich trägt und sich mit diesem ausweisen kann. Ein Dienstausweis der Polizei ist auf grünem Papier gedruckt. Auf der Vorderseite steht der Name des Inhabers und sein Dienstgrad, auf der Rückseite ist ein Foto des Inhabers zu sehen. Im Innenteil sind die Dienststelle (Polizeidirektion) und die Dauer der Gültigkeit des Ausweises eingetragen. Wer Zweifel an der Echtheit eines Ausweises haben sollte, solte dies der Person mitteilen und mit seinem eigenen Telefon bei der Polizei anrufen und nachfragen. Echte Polizeibeamte haben hierfür sicher Verständnis.