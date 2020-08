Falsche Polizeibeamte

Lindwedel. Am Dienstag kam es in Lindwedel in mehreren Fällen zu Anrufen bei älteren

Menschen durch Unbekannte, welche sich als angebliche Polizeibeamten ausgaben.

In dem Telefonat wurden insbesondere nach Bargeldbeständen und Waffen gefragt.

Die Täter kamen nicht zum Erfolg. Die Angerufenen beendeten das Gespräch.