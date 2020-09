Falsche Polizisten fordern Geld

Schwarmstedt. Vermehrt kam es am gestrigen Tag im Bereich Munster, Bispingen und Schwarmstedt zu Anrufen von unbekannten Betrügern die sich am Telefon als falsche Polizeibeamte ausgaben. Es wurden in dem Gespräch zum Teil hohe fünfstellige Geldbeträge zur Vermeidung einer Haft für einen nahen Angehörigen gefordert. Die Angerufenen bemerkten jeweils den Betrug und beendeten das Gespräch, so dass es zu keinen Vermögensschäden kam.