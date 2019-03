Falscher Enkel erfolglos

Schwarmstedt. Am Dienstag, kurz vor 17 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter an das Geld einer 81-jährigen Schwarmstedterin zu gelangen. Am Telefon gab er sich als Enkel der Seniorin aus und bot an, sie zur Bank zu begleiten, um das für eine Wohnungsfinanzierung

benötigte Geld abzuheben. Die Seniorin durchschaute jedoch diese Betrugsmasche und verständigte die Polizei. Der Betrüger erschien nicht.