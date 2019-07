Feldmarkt

Eickeloh. Am Sonntag, 1. September, von 10 bis 16 Uhr findet wieder der Straßenflohmarkt in der Feldstraße in Eickeloh statt. Private Verkäufer aus Eickeloh und Umgebung können alles verkaufen, was Haus und Hof zu bieten haben. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Es warten Leckereien vom Grill, kühle Erfrischungen und selbstgebackene Kuchen und Torten in unserem gemütlichen Kaffeegarten. Alle Interessierten sind zum Stöbern, Klönen und Verweilen eingeladen. Anmeldungen und weitere Infos gibt es bei Silvia Rosebrock unter Telefon (0 51 64) 80 02 30 oder bei Sabrina Lütge unter Telefon (0 51 64) 8 02 36 00, sowie per E-Mail unter feldmarkt@email.de. Der Erlös aus Standgeldern und Bewirtung geht wie immer an einen guten Zweck in der Umgebung.