Ferienlektüre aus den Ortsbüchereien Lindwedel, Hodenhagen, Bispingen und Neuenkirchen schnell noch sichern

Heidekreis. Wer sich noch mit Lesestoff für die Ferien eindecken möchte, sollte jetzt die Ortsbüchereien Lindwedel, Hodenhagen, Bispingen und Neuenkirchen aufsuchen. Alle Medien können bis nach den Ferien entliehen werden. Das Angebot der E-Medien über den niedersächsischen Bibliotheksverbund NBib24 steht rund um die Uhr und auch in den Ferien zur Verfügung, darauf weist die Fahrbücherei des Heidekreises hin.

Neben einem umfangreichen Angebot an Kinderbüchern, Hörbüchern und Filmen stehen auch neue Sachbücher für die Freizeit zur Verfügung. Auf die Jüngsten warten mehrere Kisten mit lustigen Bilderbüchern. Unter dem Motto „Komm mit in Deine Bibliothek“ werden weiterhin die Lesestarttaschen für dreijährige Kinder verteilt. Schulanfänger können über ihre Eltern eine Lesekarte für die Schultüte erwerben. Aktuelle Hörbücher, CDs, DVDs und Wii-Spiele ergänzen die große Angebotspalette. Neu dabei sind die derzeit beliebten Tonies. Das sind Hörfiguren und Spielzeug zugleich. Die Boxen zum Abspielen sind leicht zu bedienen und können ebenfalls entliehen werden. Für Erwachsene gibt es viele Neuerscheinungen im praktischen Taschenbuchformat. Wer vorab im Medienkatalog stöbern möchte, kann dies im Internetkatalog unter der Titelsuche tun und auch die neu angeschafften Tonies sind dort finden. Alle Medien können reserviert werden. Ebenso können mit dem gültigen Leserausweis E-Medien über den niedersächsischen Bibliotheksverbund NBib24 auf mobile Endgeräte heruntergeladen werden. Das Angebot gilt rund um die Uhr und auch in den Ferien. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter (0 51 91) 97 06 24 oder unter www.fahrbücherei-heidekreis.de.

Die Ortsbücherei Lindwedel, Schulstraße 2, ist dienstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Betriebsferien sind vom 8. Juli bis 14. August. Letzter Ausleihtag vor den Ferien ist der 2. Juli. Die Bücherei Hodenhagen, Bahnhofstraße 30, kann donnerstags von 14 bis 17 Uhr aufgesucht werden. Letzter Ausleihtag vor den Ferien ist hier der 4. Juli. Die Ortsbücherei Bispingen, Kirchweg 5, hat montags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Betriebsferien sind vom 8. Juli bis 14. August. Letzter Ausleihtag vor den Ferien ist der 1. Juli. Die Bücherei Neuenkirchen, Kirchstraße 9, ist mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet und bietet am 3. Juli den letzten Ausleihtag vor den Ferien an.