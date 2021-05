Feuer im Verteilerkasten

Buchholz. In der Werkhalle eines Betriebes in Buchholz, An der Autobahn, kam es am Dienstagmittag, gegen 11.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Feuer in einem Stromverteilerkasten, das auch im Umkreis befindliche elektrische Anlagen beschädigte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Menschen wurden nicht verletzt. Nach ersten Ermittlungsergebnissen der Polizei scheint ein technischer Defekt wahrscheinlich.