Feuerwehr tagt

Schwarmstedt. Gemeindebrandmeister Detlef Röhm lädt zur Gemeindekommandositzung der Feuerwehren der Samtgemeinde Schwarmstedt am Donnerstag, 25. April, um 19 Uhr im Uhle-Hof, Unter den Eichen 2, in Schwarmstedt ein. Gemeindebandmeister, Gemeindejugendfeuerwehrwart, Gemeindesicherheitsbeauftragter und Atemschutzbeauftragter, Brandschutzerzieher und Betreuer der Seniorenabteilung halten ihre Berichte. Ehrenbeamte werden entlassen ujnd erjannt und Feuerwehrkameraden geehrt. Im Anschluss an die Sitzung wird ein Imbiss gereicht.