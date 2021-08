Figurentheater in Schwarmstedt

Eine musikalische Geschichte aus dem Land der Drachen und Elfen

Schwarmstedt. Am Montag, 23. August, um 16 Uhr präsentiert der Samtgemeinde-Jugendring im Rahmen seines Ferienprogramms auf dem Uhle-Hof-Gelände in Schwarmstedt das Figurentheater „Die Roten Finger“ mit dem Schauspiel „Im Land der Drachen und Elfen“. Bernd Linde entführt mit seinem Figurentheater Kinder von vier bis zehn Jahren in eine phantastische Welt, in dem der kleine Tim eine Menge Abenteuer mit dem Zwerg Ambrosius, der Blütenelfe und dem Drachen erlebt - eine musikalische Geschichte mit Figurenspiel, Schauspiel und Mitmachliedern über ein mutiges Menschenkind mit Herz.Die Veranstaltung findet unter den gültigen Corona-Regeln im Freien statt und bei Regen im Uhle-Hof-Saal. Der Eintritt ist frei, der SG-Jugendring freut sich jedoch über eine Spende.