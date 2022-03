Firmenfahrzeuge gestohlen

Essel. Unbekannte drangen in der Nacht zu Donnerstag in eine Lagerhalle an der

Hannoverschen Straße ein und entwendeten einen Firmentransporter, der mit

Werkzeug bestückt war. Aus einem weiteren Fahrzeug wurde das Werkzeug umgeladen

und ebenfalls entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen

weißen Citroen Jumper Kastenwagen mit Werbeaufkleber der geschädigten Firma. Das

Fahrzeug wurde später in Hodenhagen, Alt-Riethagen aufgefunden. Hinweise zum

Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 80 03 50 entgegen.