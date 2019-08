Fisch- und Pferdemarkt

Buchholz. Der Koi-Shop, An der Autobahn 20 in Buchholz veranstaltet am Sonnabend, 24. August, von 10 bis 16 Uhr einen Fisch- und Pferdemarkt, soll heißen es gibt vieles um den Fisch und das Pferd im Angebot. Pferde selbst werden nicht angeboten. Ein Rahmenprogramm an diesem Tag macht den Besuch auf jeden Fall interessant.