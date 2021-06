Es sind noch wenige Pl#tze frei

Schwarmstedt. Der angekündigte Fischereilehrgang kann nun offiziell starten. Der Lehrgang findet jeweils am Sonnabend und Sonntag statt und dauert acht Wochen. Uhrzeit und Ort werden zeitnah mitgeteilt. Voraussichtlich wird der Lehrgang am 10. Juli beginnen und etwa 15 Teilnehmer umfassen. Veranstaltungsort wird Schwarmstedt sein. Anmeldungen erfolgen über die Geschäftsanschrift oder per E-Mail. Es sind nur noch wenige Plätze frei.Der Lehrgang und die Prüfung werden nach den geltenden Hygienevorschriften durchgeführt.Die Kosten für den Lehrgang inklusive Prüfung betragen derzeit für Jugendliche 60 Euro und für Erwachsene 110 Euro. Lehrgangsinhalte sind allgemeine Fischkunde, spezielle Fischkunde, Gewässerkunde, Fischfang- und Gerätekunde, Natur-, Tier- und Umweltschutz, Fischereirecht, praktische Übungen. Nach bestandener Prüfung kann man sich bei der Gemeinde Schwarmstedt einen Fischereischein ausstellen lassen. Dieser kostet 35 Euro.