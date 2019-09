Flohmarkt

Lindwedel. Ein Flohmarkt der schönen Dinge findet am Sonnabend, 28. September, von 11 bis 15 Uhr in der Kita Eulennest, schulstraße 7, in Lindwedel statt. Für das leibliche Wohl ist mit bratwurst, Waffeln, und Kuchen (auch zum Mitnehmen) gesorgt.