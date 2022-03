Flohmarkt

Schwarmstedt. Am 16. April ab 11Uhr findet auf dem Osterspektakel auf Eggers Hof in Schwarmstedt wieder ein Flohmarkt statt, wo Kellerschätze verkauft werden können.

Alle Stände werden draußen aufgebaut. Bitte aktuelle Corona-Regeln beachten.

Tische und Pavillons für den Stand sind bitte selbst mitzubringen. Die Standgebühr beträgt 10 Euro inklusive ein Getränk und ein belegtes Brötchen. Anmeldungen an (01 79) 5 30 74 58 oder per Mail an info@alle-fun.de.