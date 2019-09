Flohmarkt „Rund ums Kind“

Seite 30 Jahren rund um das Gemeindehaus

Schwarmstedt. Seit 30 Jahren öffnen sich zweimal im Jahr die Türen des Gemeindehauses in Schwarmstedt zur Schnäppchenjagd „Rund ums Kind“. So auch wieder am Sonnabend, 5. Oktober, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr. Dann lädt das Second-Hand-Markt-Team zum Stöbern oder zu einem netten Plausch bei einer Bratwurst, Waffel oder Kaffee und Kuchen ein. Kinder sind zum Flohmarkt auf dem Außengelände am Gemeindehaus eingeladen. Sie brauchen lediglich eine Decke oder einen Tisch und schon kann die erste Aktion in den Herbstferien starten. Für Verkäufer vor dem Gemeindehaus ist, genau wie bei den Kindern, keine Anmeldung nötig. Hier wird lediglich um eine kleine Standspende und um den Aufbau nicht vor 10 Uhr gebeten. Außerdem wird Pastorin Tina Meyn mit ihren Konfirmanden den leckeren Apfelsaft „St Laurentius 2019“ an einem Stand gegen eine Spende für die Kinder und Jugendarbeit weitergeben.