Flucht nach Fahrt in Wintergarten

Buchholz/Aller. In der Nacht zu Donnerstag gegen 2.20 Uhr fuhr ein Pkw ungebremst

über die Verkehrsinsel des Kreisverkehrs an der Westerholzstraße sowie durch

Hecke und Zaun eines Grundstücks, bis er im Wintergarten des Haues zum Stehen

kam. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Spezialisten der Polizei führten eine

Spurensuche durch. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Fahrer nimmt die

Polizei Schwarmstedt unter Telefon (0 50 71) 51 14 90 entgegen.