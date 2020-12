Förderung für PINX

Bund gibt Kunstschule 9.575 Euro

Schwarmstedt. Wie der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil erfahren hat bekommt die Kunstschule Pinx in Schwarmstedt eine zweite Förderung im Rahmen des Programms Neustart Kultur. „Nach einer bisherigen Förderung über 11.930 Euro kommen nun weitere 9.575 Euro hinzu. Das sind insgesamt über 21.500 Euro für die Kunstschule in Schwarmstedt. Das unterstützt die Kunstschule gerade jetzt in dieser schweren Zeit sehr“, so der Bundestagsabgeordnete Lars Klingbeil. Die Kunstschule hat sich erfolgreich um eine Investitionsförderung des Bundesverbandes Soziokultur beworfen.