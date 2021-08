Formularlotsen wieder im Einsatz

Anmeldungen sind notwendig

Schwarmstedt. Die Formularlotsen sind wieder im Einsatz: mit persönlichen Beratungsgesprächen und unter vorheriger Terminvereinbarung. Die Sprechstunden finden unter Beachtung der aktuellen Hygienemaßnahmen am Freitag, 3. September, von 10 bis 12 Uhr und am Montag, 20. September, von 16 bis 18 Uhr im Kaminzimmer des Uhle-Hofes in Schwarmstedt , Unter den Eichen, statt. Bitte vorab mit Herrn Kolodziej unter Telefon (0 50 71) 10 88 einen Termin vereinbaren. Die ehrenamtlichen Formularlotsen helfen bei der Beantragung von Kindergeld, Erziehungsgeld, Schwerbehindertenausweisen, SGB II und SGB XII, Wohngeld und Rundfunkgebührenbefreiung. Es findet keine Rechtsberatung statt. Aus der Beratung können keine Ansprüche abgeleitet werden. Formularlotsen sind geschulte Ehrenamtliche, die bei Bedarf unabhängig und kostenlos beraten. Die Formularlotsen sind zur Vertraulichkeit und zum Datenschutz verpflichtet.