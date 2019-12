Frau bei Unfall schwerverletzt

Schwarmstedt. Auf der K 105, zwischen Schwarmstedt und Essel, kam es am

Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin

schwerverletzt wurde. Die 54jährige Frau prallte gegen 14.20 Uhr mit ihrem Pkw

aus unbekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve mit der linken

Fahrzeugseite gegen einen Baum, geriet in den Seitenraum und kam auf der Seite

liegend auf einem Acker zum Stehen. Die eingeklemmte Fahrerin wurde von der

Feuerwehr geborgen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus

geflogen werden. Am Pkw entstand Totalschaden.