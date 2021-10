Frauenfrühstück

Schwarmstedt. Am 13. November laden die Kirchengemeinden in Schwarmstedt zum ökumenischen Frauenfrühstück in das evangelische Gemeindehaus, Hauptstraße 3 A in Schwarmstedt ein. Gestartet wird mit begrenzter Teilnehmerinnenzahl und nach dem 3-G-Prinzip, das heißt wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich für die Teilnahme testen. Um 9 Uhr fängt das Frauenfrühstück an, der Kostenbeitrag beträgt 7,50 Euro. Als Referentin berichtet Schwester Carola über ihr Projekt „Näh-Seelsorge“. Anmeldung im Kirchenbüro unter Telefon (0 50 71) 17 75 bis 8. November.