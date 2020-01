Freude am Singen mit dem pinXchor

Heidekreis. Wer Lust hat, einfach mal in einem Chor mitzusingen, ist sehr herzlich eingeladen zum „offenen Singen“ am Dienstag, 11. Februar, von 19.45 bis 21.15 Uhr in die Grundschule in Hodenhagen, Heerstraße 33. Der pinXchor unter der engagierten Leitung von Larissa von Beesel probt dort mit seinen 25 Sängern jeden Dienstag (außer in den Schulferien) mit viel Spaß und Freude Chorarrangements aus dem Bereich Pop und Jazz, aber auch Gospel und Traditionals stehen auf dem Programm. Also einfach mal vorbeikommen und mitsingen.