Führung für Kinder

Wietze. Am Dienstag, 9. Oktober, um 10.30 Uhr geht es für die Kinder im Museum auf Entdeckertour rund um das Erdöl. Die Kinder erfahren in der Führung, dass Erdöl mehr bedeutet als nur Benzin im Tank. An Objekten im Museum und auf dem Freigelände können sie sehen, wie früher das Schwarze Gold gefördert wurde. Der Eintritt pro Kind kostet inklusive Führung drei Euro, Anmeldungen sind erforderlich unter Telefon (0 51 46) 9 23 40.