Führung für Senioren

Wietze. Am Donnerstag, 20. Juni, um 14 Uhr, vermittelt eine speziell auf Senioren abgestimmte Führung durch die Ausstellungshalle und über das parkartige Freigelände des Deutschen Erdölmuseums Wietze, wie das einst beschauliche Heidedorf Wietze zu dem klingenden Namen „Klein Texas“ kam. Die Teilnehmer erhalten ein anschauliches Bild von der Geschichte der Bohrindustrie und den Methoden der Erdölsuche und -gewinnung von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute. Auf dem Museumsgelände, Teil des alten Ölfelds, wo sich ursprünglich 45 Bohrlöcher befanden, stehen noch mehrere originale Förderanlagen aus der Zeit um 1900, die bei der Führung in Betrieb gesetzt werden. Senioren können dieses in Deutschland einzigartige technikhistorische Relikt an der Hand eines erfahrenen Bohrmeisters erleben. Der Eintritt inklusive Führung beträgt sechs Euro. Anmeldung telefonisch unter (0 51 46) 9 23 40.