Führungen zu Pfingsten im Deutschen Erdölmuseum Wietze

Wietze. Am Sonntag, 9. Juni, um 10.30 Uhr und Montag, 10. Juni, um 14 Uhr vermitteln kostenlose Führungen durch die Ausstellung und das Freigelände im Deutschen Erdölmuseum, wie das beschauliche Heidedorf Wietze durch einen Zufall zu dem Namen „Klein Texas“ kam. Der Besucher sieht an Modellen die damalige Bohrtechnik. Außerdem lernt er auf dem Rundgang deren technische Entwicklung bis in die Neuzeit kennen.