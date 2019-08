Füße im Alter

Schwarmstedt. Der Senioren- und Behindertenbeirat Schwarmstedt lädt herzlich ein zu einem Vortrag der Podologin Carola Ernst am Donnerstag, 22. August, um 16 Uhr in sein Büro, Hauptstraße 4. Die Füße brauchen im Alter ein besonderes Augenmerk, die Podologin geht hierauf und andere Fragen sehr gerne ein und freut sich auf einen regen Ausstausch. Bitte an diesem Tag bequeme Schuhe tragen, da es „sportlich“ wird. Wie immer bei Kaffee,Tee und Keksen. Der Eintritt ist frei.