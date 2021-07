Fußballschule

Lindwedel/Hope. Der jährliche Besuch der Hannover-96-Fußballschule beim SV Lindwedel/Hope steht wieder bevor und ist nicht nur für alle Beteiligten des Orga-Teams schon ein fester und lieb gewonnener Bestandteil der Jahresplanung. In diesem Jahr findet das Wochenendcamp vom 17. bis 19. September auf dem Vereinsgelände des SV Lindwedel/Hope statt. So können alle angehenden Fußballprofis bestmöglich vorbereitet in die neue Saison starten. Interessierte sechs- bis 14-jährige Fußballer können sich unter www.hannover96.de/fussballschule anmelden. Auch die noch jüngeren Fußballkinder können am Sonnabend mitmachen und sich für das Bambini-Camp anmelden. Wie immer findet in diesem Jahr wieder eine Tombola mit tollen Preisen statt.