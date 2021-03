Fußgänger angefahren

Schwarmstedt. Am Dienstag, gegen 11.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Mönkeberg zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem

Fußgänger. Ein 71-Jähriger aus Steimbke wurde auf dem Weg zu seinem Fahrzeug von

einer 77-jährigen Kraftfahrzeugführerin angefahren und kam zu Fall. Der Mann

wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Walsrode eingeliefert.