Gästeführung

Suderbruch. Vielfältige Kirchen im Aller-Leine-Tal zeigen Gästeführerinnen am Sonntag, 22. September, um 14 Uhr. Start ist in Suderbruch an der Kirchstraße 6. Zusammen mit der Gästeführerin treten die Teilnehmer ein in unterschiedliche Kirchen im Aller-Leine-Tal und genießen die Ausstrahlung und entdecken Besonderheiten, wie zum Beispiel sichtbar einen halben Turm, die Silhouette des vieltürmigen Jerusalems, Christus auf der Erdhalbkugel und wann und warum es den „Hagelfeiertag" gibt. Der Eintritt beträgt fünf Euro pro Person. Kinder haben freien Eintritt.