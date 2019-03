„Game on“!

Dart-Turnier in Buchholz

Buchholz. Die Dart-Sparte des Schützenvereins Buchholz/Aller veranstaltet am Sonnabend, 16. März, ihr zweites Dart-Turnier der Vereinsgeschichte. Nach dem das erste Turnier im vergangenen Jahr ein voller Erfolg war und auf großen Zulauf stieß, möchte man an diesem anknüpfen. Ab 12.30 Uhr werden die Türen geöffnet sein. Beginn des Spektakels ist um 14 Uhr. Gespielt wird auf einer 8-Boardanlage, 501 - double out. Für die Teilnehmer, die in der Gruppenphase vorzeitig ausscheiden, wird es ein separates Turnier in der Looserrunde geben. Selbstverständlich stehen für jeden Gast und Teilnehmer Getränke und Snacks, für einen schmalen Taler, bereit. Die Dart-Sparte des SV Buchholz/Aller freut sich über jeden Gast und Teilnehmer der den Weg an diesem Tag in die Spielstätte findet.Anmeldungen erfolgen über Philipp Kalliebe unter Telefon (01 52) 53 79 07 92 und über Kevin Düsterdiek, (01 76) 63 85 25 95. Des Weiteren bietet der Schützenverein jedem Dartsportinteressierten an, freitags ab 18 Uhr zum Schnuppertraining zu kommen.