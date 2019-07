Gartengeräte entwendet

Essel. Aus einem Gartenhaus am Waldweg entwendeten Unbekannte einen Rasenmäher Fuxtex, einen Hochdruckreiniger Kärcher und eine Kettensäge der Marke Dolmer, nachdem sie zuvor den Türriegel gewaltsam entfernt hatten. Von der Terrasse wurde außerdem eine

Metabo Kappsäge mitgenommen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag. Die Schadenshöhe beträgt rund 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 51 14 90.