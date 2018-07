Gartentreffen

Lindwedel. Die neue offene Lindwedeler Garten-Gruppe trifft sich ab sofort regelmäßig jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr in der Alten Schule, Schulstraße 7 in Lindwedel. Die nächsten Treffen finden folglich am 1. August und 5. September statt. Interessierte sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Gartenplausch über Planzen, Veranstaltungen und Aktionen.