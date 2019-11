Gedenkfeiern zum Volkstrauertag

Heidekreis. Die Gedenkfeiern der Gemeinde Buchholz zum Volkstrauertag finden am Sonnabend, 16. November, um 14 Uhr mit Kranzniederlegung am Ehrenmahnmal

in Marklendorf und um 14.30 Uhr am Ehrenmahnmal in Buchholz statt. Die Gedenkfeier in Buchholz (Aller) wird feierlich umrahmt vom Heeresmusikkorps Hannover. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst im Dorfgemeinschaftshaus Buchholz statt. Den Feld-gottesdienst hält der evangelische Pfarrer Martin Jürgens von der Militärseelsorge.

Zur Kranzniederlegung am Ehrenmal in Marklendorf, sowie der anschließenden Gedenkfeier am Ehrenmal in Buchholz sind alle Bürger der Gemeinde herzlich eingeladen. Im Anschluss an die Gedenkfeiern findet in Plesse´s Gasthof in Buchholz das traditionelle „Rinderwurstessen“ statt. Hierzu sind die Vertreter der Vereine und Verbände, aber auch alle Einwohner aus Buchholz und Marklendorf, herzlich eingeladen. Die Vereine und Verbände treffen sich um 13.45 Uhr in Marklendorf vor dem Dorfgemeinschaftshaus und

um 14.15 Uhr in Buchholz beim Gasthof Plesse.

Folgende Kranzniederlegungen finden am Sonntag, 17. November, in der Gemeinde Essel statt: 9.15 Uhr am Esseler Ehrenmahnmal, 9.30 Uhr auf dem Soldatenfriedhof Essel und um 9.45 Uhr auf dem Friedhof Engehausen.

In der Gemeinde Gilten finden die Kranzniederlegungen am Sonntag, 17. November, wie folgt statt: Im Ortsteil Suderbruch im Anschluss an den Gottesdienst, der um 9 Uhr beginnt; im Ortsteil Gilten im Anschluss an den Gottesdienst, der um 10.30 Uhr beginnt; im Ortsteil Nienhagen um 14 Uhr am Ehrenmahnmal und im Ortsteil Norddrebber um 15 Uhr in der Friedhofskapelle.

Folgende Gedenkstunden sind für Sonntag, 17. November, in den Ortsteilen der Gemeinde Lindwedel vorgesehen: im Ortsteil Hope um 10 Uhr am Ehrenmahnmal und im Ortsteil Lindwedel um 10.30 Uhr am Ehrenmahnmal. Der Posaunenchor Schwarmstedt übernimmt die musikalische Umrahmung.

In Schwarmstedt und Bothmergibt es am Sonntag, 17. November, die nachstehend aufgeführten Gedenkfeiern: in Schwarmstedt um 10.30 Uhr während des gemeinsamen

Gottesdienstes, der durch Pastorin Meyn unterstützt wird, werden sich alle Gottesdienstbesucher gemeinsam zum Ehrenmahnmal vor die St.-Laurentius-Kirche bege-ben, wo dann mit der Kranzniederlegung der Gottesdienst endet. Anschließend erfolgt die Kranzniederlegung auf dem Ehrenfriedhof und Ansprache der Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries; in Bothmer gibt es um 14 Uhr die Kranzniederlegung am Ehrenmahnmal mit anschließender Ansprache durch Bürgermeisterin Claudia Schiesgeries. Für beide Veranstaltungen übernimmt der Posaunenchor Schwarmstedt die musikalische Umrahmung.

Die Bevölkerung wird gebeten, an den Kranzniederlegungen recht zahlreich teilzunehmen.