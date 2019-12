Geflügelpreisschießen in Lindwedel

Lindwedel. Am Sonntag, 8. Dezember, ab 14 Uhr haben alle interessierten Lindwedeler die Möglichkeit, am Geflügelpreisschießen im Schützenhaus Lindwedel teilzunehmen. Bei Kaffee und leckeren Kuchen können die Teilnehmer den zweiten Advent in geselliger Runde begehen und nebenbei noch ihr Können vor den Scheiben beweisen. Auch die kleineren Schützen haben die Gelegenheit mit dem Lichtpunktgewehr um Preise zu schießen. Der Schützenverein Lindwedel freut sich viele Teilnehmer.