Auf der Spur umgesetzter Häuser durch das Allertal

Heidekreis. „Das Dorf soll seine Kirche nicht verlassen“ – Auf der Spur umgesetzter Häuser durch das Allertal heißt die geführte Fahrradtour der Gästeführerinnen im Landkreis Heidekreis am Sonntag, 26. Mai, von 13 bis 18 Uhr, die auf einem circa 35 Kilometer langen Rundkurs sieben verschiedene Gebäude erschließt. Vom Treffpunkt am Burghof in Rethem geht es um 13 Uhr zunächst über Wohlendorf in das idyllische Schafstallviertel in Hülsen, ein idealer Ort, um bei Kaffee und frisch gebackenem Butterkuchen eine kleine Pause einzulegen. Anschließend führt die Route über Hämelheide nach Bosse, wo es Spuren eines Zuzugs und eines Wegzugs zu entdecken gibt und endet schließlich um 18 Uhr im Londypark in Rethem, der gleich drei translozierte Gebäude beherbergt.Anmeldung bei der Tourismusregion Aller-Leine-Tal Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 86 88.