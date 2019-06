Geführte Radtour

Heidekreis. Interessierte können mitkommen zur geführten kulinarischen Radtour am Dienstag, 18. Juni, über Krusenhausen in ein Gärtnerparadies und können Blüten in Zucker und Butter probieren. Der Ginsenganbau in Bockhorn ist genauso einzigartig wie das Konzept des neu eröffneten Dorfladens in Düshorn. Die Teilnehmer können dahinschmelzen beim Naschen der Kostproben in der Heide-Chocolaterie. Die Strecke beträgt 29 Kilometer. Los geht es in Hodenhagen, Abfahrt 10 Uhr am Bahnhof. Der Preis beträgt 18 Euro pro Person, Kinder von sieben bis zwölf Jahren bezahlen neun Euro.