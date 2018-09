Geführte Wanderung

Wo Wildpferde und Heckrinder grasen

Wietze. Die Hutweide im Wietzer Ortsteil Hornbostel ist ein besonderes Fleckchen Erde. Direkt an der Aller gelegen, bieten stattliche Alteichen, Wäldchen und Wacholderhaine ein besonderes Naturlandschafts-Erlebnis. Die in den umliegenden Nestern brütenden Weißstörche sind in dem 75 Hektar großen Naturschutzgebiet ebenso zuhause, wie Edellibellen, Wilde Stiefmütterchen, Schwanenblumen und eine Herde Heckrinder und einige Wildpferde. Die Heckrinder, eine Nachzucht der ausgestorbenen Auerochsen, leben auf den Hutweiden gemeinsam mit mongolischen Przewalski-Pferden ganzjährig unter freiem Himmel.Teilnehmer erkunden gemeinsam mit Diplomgeologin Sabine Sattler-Kosinowski diese einmalige Naturlandschaft. Letzter Termin 2018 ist Sonntag, 14. Oktober, um 14 Uhr. Die Wanderung dauert circa drei Stunden. Treffpunkt ist am Helene Segelke Platz, 29323 Wietze, Ortsteil Hornbostel. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder bis 16 Jahre sind kostenfrei. Veranstalter ist die Gemeinde Wietze, Philip Daniel, Telefon (0 51 46) 5 07 25. Weitere Infos auch unter www.lhg.me/11422.