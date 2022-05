Gehrs startet erneut Umfrage

Thema Heidebahn beschäftigt viele Bahnreisende

Schwarmstedt. Das Thema Heidebahn, deren Zuverlässig- und Pünktlichkeit beschäftigt viele Bahnreisende in der Samtgemeinde Schwarmstedt und im Heidekreis. „In der letzten Zeit habe ich aus der Bevölkerung erneut mehrere Rückmeldungen erhalten, dass hier Verbesserungsbedarf besteht", berichtet Schwarmstedts Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs. Er bittet daher alle betroffenen Bahnkunden ihm die offenen Punktekonkret zu nennen, damit diese von ihm bei dem Bahnunternehmen angesprochen werden können. Die Informationen können an das Schwarmstedter Rathaus gerichtet werden,bzw. per Mail rathaus@schwarmstedt.de. Hierbei ist es hilfreich, wenn konkrete Meldungen mit Tag und Uhrzeit erfolgen. Im Dezember hatte es einen Betreiberwechsel auf der Bahnstrecke gegeben, sodass nicht mehr Erixx, sondern die Start Niedersachsen Mitte neuer Betreiber ist. Nach einem halben Jahr gilt es nun eine erste Zwischenbilanz zu ziehen, so Gehrs.