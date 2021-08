"Geimpft sind wir stärker!

Impfangebot für Firmen im Heidekreis und ihr Personal

Heidekreis. Jetzt ist die Zeit da, Menschen für eine Corona-Impfung zu motivieren, die bisher noch unschlüssig waren. Alle Impfstoffe stehen zur Auswahl bereit. Betriebe im Heidekreis, die ihren Beschäftigten gerne ein Impfangebote unterbreiten wollen, können dafür die Samstage oder späten Nachmittage im August im Impfzentrum Heidekreis in Bad Fallingbostel nutzen. Hierfür werden durch den Heidekreis Terminkapazitäten freigehalten, damit eine "gemeinschaftliche" Impfung durchgeführt werden kann. Ab einer Gruppengröße von 20 Personen besteht auch die Möglichkeit, dass die Impfungen durch ein mobiles Team direkt im Betrieb vorgenommen werden.Zudem können sich Unentschlossene ausgiebig durch einen Impfarzt zum Thema "Corona-Impfung" beraten lassen. Diese Beratung setzt keine Impfung voraus. Wer aber im Anschluss an das Beratungsgespräch eine Corona-Impfung durchführen lassen möchte, kann dies gerne tun. Auch werden bei Bedarf Sprachmittelnde und Informationsmaterial in Arabisch, Bulgarisch, Englisch, Farsi, Polnisch, Rumänisch, Russisch und Türkisch zur Verfügung gestellt..Interessierte können sich gerne per E-Mail an izhk@heidekreis.de anmelden. Mitzuteilen sind die Personalien der Beschäftigten: Name, Vorname, Geburtsdatum und vollständige Adresse. Auch ist eine telefonische Anmeldung unter (0 51 91) 92 70 12 von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr möglich.