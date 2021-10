Geldbörse gestohlen

Langenhagen. Am Freitag letzter Woche zwischen 12.45 und 13.10 Uhr wurde in einem Discounter Am Pferdemarkt die Geldbörse der Geschädigten aus der im Einkaufswagen abgelegten Tasche von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro.