Gemeindeausflug am 10. Juli zu Pastor Jörn Kremeike

Schwarmstedt. Die St.-Laurentius-Kirchengemeinde macht auch in diesem Jahr einen Gemeindeausflug. Dieser startet am Mittwoch, 10. Juli. Der Ausflug führt in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Ziel: Die Teilnehmer besuchen den ehemaligen Pastor Jörn Kremeike an seiner neuen Wirkungsstätte in Steinwedel. Dort werden alle gemeinsam Kaffeetrinken, seine Kirche besichtigen und eine Führung durch den „Bibelgarten“ unternehmen. Die Abfahrt in Schwarmstedt ist um 13.30 Uhr, in Lindwedel um 13.45 Uhr. Rückkehr wird gegen 18 Uhr sein. Der Kostenbeitrag beträgt 15 Euro. Anmeldungen ab sofort über das Kirchenbüro in Schwarmstedt zu den bekannten Öffnungszeiten.