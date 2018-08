Gemeindefahrt nach Celle

Schwarmstedt. Der diesjährige Ausflug der Kirchengemeinden führt die Teilnehmer in diesem Jahr am Mittwoch, 5. September, nach Celle. Dort wird diesmal die Innenstadt mit Kutschen erkundet. Anschließend geht es zum Kaffeetrinken nach Hambühren. Auf der Rückfahrt wird ein Stopp in Lindwedel eingelegt. Nach einer Andacht im Gemeindehaus geht es gegen 19 Uhr zurück nach Schwarmstedt. Die Kosten betragen 25 Euro. Abfahrt in Schwarmstedt ist um 12.30 Uhr, Teilnehmer aus Lindwedel werden gegen 12.45 Uhr abgeholt.

Anmeldungen ab sofort ausschließlich über die Kirchenbüros in den Gemiendehäusern zu den bekannten Öffnungszeiten.